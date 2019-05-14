«УАЗ» пообещал сделать новый «Патриот» лучше предыдущего

Ульяновский автозавод поделился историей создания интерьеров своих моделей. Первым автомобилем «УАЗ», получившим переднюю панель в привычном представлении, стал кроссовер УАЗ-3160, более известный под именем «Патриот».

Прообраз торпедо этой модели был впервые представлен на предсерийных образцах внедорожника в 1993 году. В пресс-службе отечественного автоконцерна отмечают, что решения, реализованные в данной модели, для своего времени были «прорывными», поскольку в максимальных комплектациях автомобиль получил электрические стеклоподъемники, а опционально был предложен люк в крыше.

В последний раз интерьер «Патриота» обновлялся в 2016 году. Тогда внедорожник получил мультимедийную систему с дисплеем в верхней части центральной консоли, новую приборную панель, а в стартовую комплектацию вошла подушка безопасности водителя.

Резюмируя свой пост в социальных сетях пресс-служба «УАЗ» пообещала, что будущие «Патриоты» будут лучше предыдущих: «Впрочем, расслабляться нам некогда и сейчас. Можете быть абсолютно уверены, дальше будет только лучше».