У Tesla не хватает денег

Американский производитель электрокаров сообщил о том, что ему крайне не хватает финансов для того, чтобы развивать свою деятельность.

Напомним, что по данным за первый квартал текущего года фирма понесла убытки размером в 702 миллиона долларов. Основатель же компании недавно рассказал о том, что вероятнее всего ситуация в следующем квартале вряд ли будет более позитивной.

В настоящий момент у Tesla есть огромные планы. В частности, фирма планирует построить свой завод в Китае и выпустить на рынок новые модели, включая электротягач. Для возведения завода фирма получила 500 миллионов долларов и привлекла средства местных бизнесменов, однако, оказалось, что на реализацию проекта нужна куда более крупная сумма.

На основании этого фирма даже планирует выпустить новые акции на 650 миллионов долларов и конвертируемые долговые обязательства на 1 миллиард 350 миллионов. Илон Маск уже сообщил, что выделит 10 миллионов долларов из собственного бюджета на покупку акций. К слову, это была неплохая идея, и даже на рынке акций ценные бумаги фирмы подорожали почти на 4.5 процента.