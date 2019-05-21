У пьяных водителей отнимут машины

Уже не первый год чиновники хотят ввести процедуру принудительной конфискации транспортного средства у пьяных водителей. Теперь же дело дошло до официального рассмотрения членами правительства Российской Федерации.

В последнее время число аварий, которые произошли по вине нетрезвых водителей, резко увеличилось. На основании этого законодатели решили как можно скорее доработать процедуру наказания для таких автомобилистов, дабы дисциплинировать их.

Сообщается, что на этот раз инициатором подобных санкций стали представители Министерства внутренних дел. Соответствующий пакет документов уже был подан на рассмотрение в правительство. При этом, в него войдут и другие пункты, связанные с ужесточением наказания за самые злостные нарушения.

Стоит отметить, что если данный законопроект всё-таки примут, то у всех, кто был пойман на нетрезвом вождении будут изымать автомобили. При этом, это коснётся и иностранцев, даже если авто записано на другого человека. Его не будут конфисковать только в одном случае – если ТС ранее было угнано.