«ТурбоНива»: в Lada 4×4 установили 2500-сильный двигатель

Тюнеры из Польши представили результаты своей многомесячной работы над новым проектом – внедорожником Lada 4×4, который получил способность тягаться на прямых участках дорог с суперкарами.

Добиться этого удалось за счет установки под капот автомобиля турбированной силовой установки от модели Chevrolet Corvette, с которой ателье VTG удалось «снять» 2500 лошадиных сил благодаря проведенным доработкам.

Компания опубликовала на своем канале в Youtube первый ролик с «турбоНивой», превратившуюся в звезду драгрейсинга. По словам авторов проекта, российский внедорожник, несмотря на аэродинамику «кирпича», преодолевает дистанцию в четверть мили (402 м) за 9,8-секунды.

Технической информации об автомобиле буквально «кот наплакал», но видно, что внедорожник получил увеличенную колею, расширенные колесные арки и гоночные покрышки.