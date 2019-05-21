Трехкратный чемпион Формулы 1 Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет

Трехкратный чемпион Формулы 1 Ники Лауда и бизнесмен, в последние годы выполнявший роль неисполнительного директора команды Mercedes, скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщил представитель семьи бывшего гонщика.

Австриец заболел пневмонией летом прошлого года, после чего ему была сделана трансплантация легких. С тех пор Лауда больше не появлялся в паддоке Ф1, однако ожидалось, что это произойдет в нынешнем сезоне.

Лауда считается одним из символов Формулы-1, поскольку пережив страшную аварию в 1976 году смог вернуться в гонки и вновь стать чемпионом мира.

При этом параллельно со спортом Ники смог добиться успеха и на бизнес-поприще, создав собственную авиакомпанию Air Lauda, а затем и Nicky Airlines.

Широкой публике Ники Лауда может быть известен благодаря голливудскому фильму «Rush» («Гонка»), снятом по мотивам легендарного противостояния его с Джеймсом Хантом.