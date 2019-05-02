Тoyota в Японии создала аналог Нюрбургринга

Японский автопроизводитель, похоже, устал привозить свои машины на трассы в Нюрбургринг. И отныне прямо в центре Тойота-Сити на полигоне Шимояма будут происходить испытания новых транспортных средств марки.

Сообщается, что общая протяжённость трассы доходит до 5 300 метров. Дорога проходит через центральные мощности завода. Отметим, что инновационный технический центр в настоящий момент занимает более 650 гектаров земли и также включает в себя несколько треков для проведения тестов. Именно первый и является аналогом знаменитой трассы в Нюрбургринге.

Стоит отметить, что на этой дороге созданы достаточно сложные условия, а перепады высоты доходят до 75 метров. Как и Северная петля, на пути будет располагаться достаточно много различных преград. Во время испытаний машине нужно будет поворачивать под различными углами.

Представители фирмы сообщают, что будут продолжать разрабатывать новые дороги на участке, аналогов которым не будет во всём мире. Предположительно их подготовка будет окончена через 4 года.