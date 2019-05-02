Toyota представила спецверсию спорткара GT86

Японский автомобильный производитель выпустил новую версию для спортивной машины GT86. Она была создана в честь легендарной японской трассы, которая считается одной из самых лучших драйверских дорог в мире и носит название Hakone Turnpike.

Toyota оформила специальный заказ на разработку уникального изумрудного оттенка, в который окрашен кузов спорткара. Дополняют образ шикарные семнадцатидюймовые диски, а заднюю часть украшает респектабельный спойлер.

В базовую модификацию попадёт улучшенная светотехника, боковые зеркала с электроприводом и модифицированная система выхлопа. В салоне пользователя порадует люксовая отделка, включая алькантару. На передней панели будет располагаться шильдик с названием специальной версии.

Что же кается технических характеристик, то автомобиль в новой версии полностью идентичен актуальной. Под капотом работает двухлитровый агрегат с мощностью в 205 лошадиных сил. Он сочетается с шестиступенчатой коробкой механического или автоматического типа.