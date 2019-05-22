Toyota объявила о возрождении минивэна Granvia

Японская Toyota объявила о возрождении своего минивэна Granvia. Первым рынком для новинки станет Австралия. Данная модель продавалась в период с 1995 по 2002 годы, причем на «Зеленом континенте» машина называлась Hiace SBV.

Возрожденная Granvia получила ряд черт текущего поколения Hiace, а также обзавелась некоторыми дизайн-элементами от нового Alphard, что не удивительно, поскольку Granvia расположится аккурат между двумя этими моделями в линейке MPV компании.

Техническое оснащение новинки пока держится в секрете. Вероятно, в моторную линейку этой модели войдут те же двигатели, которыми комплектуется текущий Hiace. Речь идет о 2,8-литровом «дизеле» на 176 лошадиных сил и 3,5-литровом бензиновом агрегате на 280 «скакунов». Оба сочетаются с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

Информации о том, планируется ли продавать возрожденный минивэн Granvia на других рынках, кроме Японии и Австралии, пока нет.