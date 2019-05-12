Toyota Hilux – самый продаваемый иностранный пикап в России

Японский пикап Toyota Hilux является самым популярным иностранным пикапом на российском авторынке. Согласно отчету портала «Автостат Инфо», с начала 2019 года в России было реализовано порядка 595 единиц этой модели, что на 4,2% выше, чем было годом ранее.

На второй строчке по этому показателю идет Mitsubishi L200 – 486 автомобилей (+26%), а первую тройку замыкает Volkswagen Amarok – 132 продажи с января этого года.

Четвертым и пятым стали Mercedes-Benz X-Class и Fiat Fullback с результатами в 51 и 49 проданных автомобилей соответственно.

Суммарно за первый квартал 2019 года в России было реализовано 1 тысяча 409 пикапов, принадлежащий иностранным брендам.