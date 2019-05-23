Toyota готовит к выпуску конкурента Renault Captur

Компания Toyota готовится расширить свою линейку в сегменте компактных SUV в Европе. Речь идет о модели, которая должна расположиться на ступень ниже «паркетника» C-HR, что значит только одно: новинка будет конкурировать в «Старом Свете» моделями самого перспективного сегмента этого региона – Renault Captur, будущим Ford Puma и компактным кроссовером Jeep, а также Skoda Kamiq и преемником Opel Moka X.

По предварительной информации, производство нового «паркетника» от Toyota будет вестись на мощностях предприятия на французском заводе в Валансьене. Старт сборки кроссовера будет дан в конце этого – начале 2020 года. Сейчас данный завод выпускает хэтчбек Toyota Yaris.

Напомним, что в России сейчас самым компактным кроссовером компании Toyota, как и на мировом рынке, остается «паркетник» C-HR. Стоимость базовой комплектации этой модели составляет от 1 миллиона 367 тысяч рублей.