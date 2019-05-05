ТОП-10 самых продаваемых отечественных подержанных авто в РФ

Автомобильные аналитики составили десятку самых популярных подержанных отечественных автомобилей на российском авторынке за первый квартал 2019 года.

Первая строчка в этом ТОП-е досталась хэтчбеку «четырнадцатой» модели с объемом перепродаж на «вторичке» за три первых месяца текущего года в 30 тысяч единиц (-8%).

На втором месте расположилась «семерка» – 24 тысячи 200 машин (-9%), а ТОП-3 замкнула Lada Priora (Lada 2170) – 23 тысячи 500 сделок за отчетный период (-4,5%).

Четвертая и пятая позиции достались «десятке» и Lada 4×4 с объемом перепродаж в 21 тысячу 700 единиц и 21 тысячу единиц соответственно.

Во второй пятерке расположились: «двенадцатая» модель – 16 тысяч 900 единиц, седан Granta – 16 тысяч 900 машин, «пятнадцатая» – 16 тысяч 300 штук, Lada 2172 – 11 тысяч 400 автомобилей и «девятка» – 11 тысяч 200 сделок, пишет «Автостат».