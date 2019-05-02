ТОП-10 проклятых автомобилей, с которыми не стоит связываться

Журналисты составили десятку автомобилей, названия которых хотя бы раз фигурировали в известных трагедиях, а также каким-то образом были связаны со сверхъестественными явлениями. Тем, кто верит в потусторонние силы, этот рейтинг может оказаться интересным.

Десятка так называемых «проклятых» автомобилей, составленная порталом авторами канала на Youtube «MostAmazingTop10», целиком состоит из моделей, в итоге ставших классикой.

Десятое место в этом ТОП-е занял Phaeton эрцгерцога Франца Фердинанда, убийство которого формально послужило поводом для начала Первой мировой войны;

На девятой строчке расположился лимузин JFK SS 100 X, разработанный на архитектуре Lincoln Continental, в котором был застрелен президент США Джон Кеннеди;

Восьмым стал Ford Deluxe – автомобиль, на котором передвигались знаменитые убийцы Бонни и Клайд;

Седьмая строчка досталась Porsche 550 Spyder, на котором разбился американский актер Джеймс Дин, а шестая автобусу с говорящим названием Ghost Bus;

Пятым стала отечественная черная «Волга», а четвертой призрачный Ghost Crash, известный по легендам своим преследованием путников;

Тройку открывает дерганый Renault Megane, самостоятельно заводившийся, ревевший и подпрыгивавший;

Вторая строчка досталась болиду Le Mans Disaster, обломки которого в аварии на гонках унесли жизни 83 зрителей;

Наконец, обладателем первого места в этом рейтинге оказался Dodge 330 1964 года, владельцы которого неизменно погибали.