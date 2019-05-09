Tesla выпустила «спецверсию» Model 3

Американский бренд, специализирующийся на выпуске электрокаров, сообщил о том, что выпускает новую спецификацию Model 3. При этом, она пока будет доступна только в Канаде.

Новинка станет бюджетным аналогом популярной модели и будет продаваться по цене в 33 тысячи 400 долларов. Такое решение фирма решила принять для того, чтобы популяризовать свою марку и привлечь внимание покупателей. Ведь в Канаде действует государственное субсидирование, и со сниженным ценником компания смогла под него попасть. Таким образом все покупатели получат скидку в 5 тысяч местных долларов от правительства в случае приобретения этого электрокара, что для многих является заманчивым предложением и обязательно приведёт к росту продаж.

Есть в этой схеме и небольшая хитрость. Дело в том, что под субсидирование в Канаде попадают автомобили, которые в начальной версии дешевле 45 тысяч долларов. Таким образом, канадцы смогут покупать более дорогие версии электрокара, но всё равно получать скидку в 5 тысяч долларов. Вероятнее всего именно так они и поступят, так как заявленный запас хода у бюджетника составляет 150 километров, тогда как у других комплектаций он в разы больше, к тому же они оснащены полным набором топовых функций.