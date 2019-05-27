Tesla вновь неудачно обновила автопилот

Последние несколько месяцев для компании Tesla выдались не самыми лучшими. Ряд неудач, связанных с автопилотом и страшные дорожные катастрофы настроили многих крупных игроков рынка против американского производителя. И, к сожалению, очередная попытка исправить ситуацию не принесла должных плодов.

Так, стало известно о том, что фирма решила провести обновление системы Navigate on Autopilot. Однако, один из профильных порталов отметил, что после этого автопилоты стали и вовсе неадекватными и несут потенциальную угрозу для других участников дорожного движения.

В частности, во время торможения автопилот может подрезать тех, кто следует сзади. Таким образом водителю электрокара нужно постоянно следить за работой системы и вмешиваться в управление, чтобы избежать аварийных ситуаций. Кроме того, автоматика не реагирует на сигналы других автомобилей. К примеру, автопилот может не заметить сигнал поворота и просто проигнорировать это, провоцируя тем самым ДТП. И это при том, что разработчики гарантировали, что автопилот будет распознавать авто сзади быстрее, чем человек.