Tesla снова попала в смертельное ДТП

Сегодня была рассекречена информация по поводу ДТП с участием беспилотного автомобиля Tesla, которое произошло в первый весенний день в Соединённых Штатах Америки. Сообщается, что по результатам расследования фирма вероятнее всего будет вынуждена произвести масштабный отклик своих транспортных средств.

Отметим, что впервые электрокар, оснащённый системой автопилотирования, попал в смертельную аварию ещё 3 года назад. Тогда, система просто не распознала фуру, которая пересекала дорогу, в результате чего последовало столкновение. Спустя время Tesla неоднократно фигурировала в необъяснимых авариях, включая ДТП со смертельным исходом, однако призвать саму фирму к ответственности ранее не выходило из-за чрезвычайно маленького опыта расследования происшествий с участием автопилота. Последнее же происшествие может стать кульминационным для компании Илона Маска.

Авария произошла ранним утром, автомобиль вновь врезался в фуру, которая пересекала проезжую часть. Как оказалось, водитель автомобиля активировал автопилот всего за 10 секунд до фатального столкновения, после чего сразу же отпустил рулевое колесо. Но почему сам автопилот не увидел фуру – остаётся пока неизвестным и расследование в этом направлении продолжается. По предварительной информации, система просто спутала цвет кузова фуры с небом, как и было в аварии 3 года назад. И весьма странно, что за столько времени компания так и не подкорректировала автопилот и «не научила» его справляться с такими ситуациями.