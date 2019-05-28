Tesla готовит сюрприз, который рассекретит в эту пятницу

Уже в эту пятницу в Поднебесной представители американской компании сделают какое-то крайне важное заявление. На основании этого в сети появился первый интригующий тизер.

Так, на официальной странице в одной из китайских социальных сетей бренд Tesla опубликовал заманчивый тизер. На нём лишь изображена дата этой пятницы, а также размытое изображение. Но, энтузиасты уже успели поделиться своими догадками по этому поводу.

Большая часть полагает, что через 3 дня мы сможем увидеть новую модель Model 3 и Model S или кроссовер Model X, которые фирма будет выпускать исключительно для внутреннего рынка Китая. Справедливости ради стоит отметить, что аналогичная практика весьма популярна среди самых успешных мировых брендов, которые работают на китайском рынке. Поэтому шансы на то, что нас ждёт очередная презентация авто – весьма велики.

Некоторые же полагают, что событие будет связано с возведением завода в Поднебесной. Ведь, скорость работы впечатляет, и, возможно, мощности начнут функционировать уже этой осенью. Не исключено и то, что фирма расскажет про то, когда откроется их завод и покажет, какие именно машины там начнут выпускаться первыми. Сами же представители компании никаких пояснений не дают.