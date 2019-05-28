Таксисты не смогут работать на старых авто

Законопроект, который подразумевает повышение уровня безопасности пассажиров, предполагает запрет для таксистов использовать для работы старые автомобили.

Отметим, что слухи о том, что члены Государственной Думы работают над пакетом запретов для таксистов, появились уже давно. В первом чтении законопроект был принят ещё в конце прошлого года. Теперь же документ был дополнен нововведениями, которые, по мнению специалистов, позволят наконец-то навести порядок в сфере такси.

Одним из самых главных запретов может стать инициатива, подразумевающая невозможность использовать для работы автомобили, которым уже более 7 лет. Кроме того, все ТС должны будут иметь системы ГЛОНАСС. Таким образом можно будет контролировать поведение и местонахождение водителя. Более того, это позволит реализовать идею по контролю режима труда и уставших водителей на дорогах станет меньше, что приведёт к сокращению ДТП.

Предположительно второе чтение будет проходить в следующем месяце, хотя, не исключено, что сроки передвинуться вплоть до сентября. Однако в том, что законопроект будет одобрен, у чиновников нет никаких сомнений. А это значит, что новые правила могут вступить в силу уже до конца текущего года.