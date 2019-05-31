Suzuki SX4 в России получит лимитированную спецверсию

Размер лимитированной коллекции автомобилей составляет всего 50 единиц. При этом, машины будут оснащаться двигателями-турбочетвёрками или атмосферниками.

Компания Suzuki сообщила о выходе своей новой модификации для компактного кроссовера модели SX4. Она будет реализовываться на территории Российской Федерации. Сообщается, что новинка будет ориентирована на аудиторию, которая любит путешествовать. Одной из особенностей модели является наличие музыкальной техники в салоне от компании Pioneer.

На дверях появились чёрные молдинги. Кроме того, сообщается, что в паркетнике будет установлена защита для двигателя и радиатора, а также задние подкрылки для шумоизоляции. Все машины в лимитированной серии будут иметь кузов цвета серебристого металлика.

Под капотом авто будут располагаться моторы на 1.4 литра с мощностью в 140 лошадей, которые комплектуются системой полного привода, или же моторы на 1.6 литра с мощностью в 117 лошадиных сил и системой переднего привода. Сколько будут стоить новые паркетники, пока не сообщается.