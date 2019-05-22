Стало известно, сколько иномарок выпускается в России

Представители профильного ведомства заявили о том, что за прошлый год на территории Российской Федерации всего сошло с конвейеров более 1 миллиона 240 тысяч автомобилей иностранных брендов.

Сообщается, что большая часть этих машин была изготовлена на трёх крупных заводах России. В частности, лидирующее место по изготовлению автомобилей иностранных марок занимает Hyundai Motor Manufacturing Rus. Территориально он находится в Питере и за прошлый год выпустил более 246 тысяч авто. Немного отставая следует предприятие Автотор, на котором также налажен выпуск различных зарубежных автомобилей. В тройку лидеров попала производственная площадка в Тольятти, которая принадлежит АвтоВАЗу. Там в прошлом году было изготовлено более 172 тысяч авто с иностранными шильдиками.

В настоящий момент в РФ работает ровно 29 заводов, где производят зарубежные транспортные средства. При этом, с каждым годом большинство показывает увеличение размера партий.