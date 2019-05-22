Стало известно, на сколько подорожал седан Lada Vesta со старта продаж

Седан Lada Vesta остается одной из самых популярных моделей компании «АвтоВАЗ» за последние годы. Продажи этой модели неизменно росли с момента их начала. Исключением стал лишь один месяц – март этого года. Более того, по итогам 2018 года «Веста» стала самым продаваемым автомобилем в России.

По информации издания «Цена Авто», с момента начала реализации Lada Vesta (ноябрь 2015 года) этот седан подорожал на 80 тысяч 900 рублей в базовой комплектации. На сегодняшний день стоимость стартовой модификации этой модели составляет от 594 тысяч 900 рублей. Ценник за «топовую» версию равен 869 тысячам 400 рублям.

Суммарно с января по апрель 2019 года объем продаж было реализовано 37 тысяч 143 экземпляра автомобилей данного семейства, что на 24% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.