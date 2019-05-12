Стали известно, на каких автомобилях в РФ чаще скручивают пробег

Проблема скрученных пробегов на российском вторичном авторынке остается актуальной, а значит риск приобретения подержанного автомобиля со скрученным одометром.

Эксперты портала «Авто.ру» провели исследование, в котором выяснили, на каких автомобилях в России чаще всего скручивается пробег.

Согласно информации издания, каждый третий подержанный автомобиль марок Chrysler (30%) и Acura (28%), а также каждый четвертый – Dodge (26%) и Honda (24%) подвергаются скручиванию пробега.

Чуть реже показания одометра возвращаются назад в автомобилях: Lada, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Saab, Suzuki, Alfa Romeo, Renault и Ford. По статистике, каждый пятый автомобиль этих марок имеет скрученный пробег на «вторичке» в России. При этом среди отечественных машин большая часть из них приходится на модели, уже давно снятые с производства – Lada Samara и Lada 2106 (36% и 33% соответственно), а наименьшая на модели Lada Vesta и Lada XRay (5% и 4% соответственно).

Автомобилями с наиболее часто скрученным пробегом стали Peugeot 406 (45%), Chrysler Voyager (40%) и Toyota Venza (38%).

Машинами с самыми честными пробегами оказались представители премиального сегмента авторынка: Land Rover Discovery, Porsche 911, Porsche Macan, BMW X4 и BMW 4-Series.