Спортивные универсалы Audi, Mercedes и Porsche сразились в драг-рейсинге

Наши британские коллеги с портала Autocar провели гонку между тремя конкурентами – спортивными универсалами Audi RS6, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Автомобили сразились на дистанции в половину мили.

Универсал Audi RS6 предыдущей генерации, принявший участие в гонке, был оснащен 5-литровым мотором V10, выдающим 650 лошадиных сил мощности.

От Mercedes был заявлен универсал AMG E63 S, укомплектованный агрегатом на 612 лошадиных сил при 849 Нм момента, а от Porsche – модель Panamera Turbo S E-Hybrid с гибридной силовой установкой V8 на 4-литра, мощность которой составляет 671 «лошадку» при 850 Нм пикового вращающего момента.

Кто оказался победителем в гонке, можно узнать посмотрев видеоролик: