Спецверсия Ford Aspire Blu по цене «Весты» вышла в продажу

Компания Ford вывела на индийский авторынок специальную версию своего бюджетного седана Aspire, получившую название Blu. Автомобиль доступен у дилеров по цене от 750 тысяч рупий или 700 тысяч рублей по актуальному курсу. К слову, за эти же деньги сегодня можно приобрести в России новую Lada Vesta.

Спецверсия Aspire Blu отличается от обычного седана эксклюзивной отделкой кузова, заключающейся в новой глянцево-черной решетке радиатора, синих вставках на переднем бампере и дверных панелях, наклейках на кузове, и также черных колесных дисках с новым дизайном.

В интерьере автомобиля появилась модернизированная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, расположенном над центральной консолью (новомодное решение «парящий» экран).

Напомним, что индийский седан Aspire представляет собой укороченную версию обновленного Ford Figo. В моторную линейку четырехдверки входит 1,2-литровый бензиновый двигатель на 96 лошадиных сил, а также 1,5-литровый турбированный «дизель» на 100 «лошадок». Связку обоим составляет 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный «автомат».

В базовый арсенал автомобиля входят: системы ABS, EBD, фронтальные эйрбеги, задние датчики парковки, система пуска двигателя с кнопки и кожаная отделка салона.