Составлен ТОП самых угоняемых автомобилей в России

Согласно статистике, наибольшее число угонов автомобилей в России в первом квартале 2019 года было совершенно с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia, сообщает компания «Альфастрахование», основываясь на обращения клиентов для выплат по КАСКО.

На долю американского внедорожника Cadillac Escalade за отчетный период пришлось 3,01% угонов. На втором месте расположился японский Toyota Land Cruiser – 0,66%, а ТОП-3 замкнула чешская Skoda Octavia – 0,65%.

Четвертая и пятая строчки оказались за Toyota Camry и Toyota Land Cruiser Prado – 0,62% и 0,38% соответственно.

Во второй пятерке самых угоняемых автомобилей в России расположились: Hyundai Tucson – 0,31%, Kia Ceed – 0,29%, Lexus RX – 0,27%, Hyundai Solaris – 0,20% и Kia Rio – 0,18%.