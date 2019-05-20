Составлен ТОП самых надежных подержанных машин

Британский автомобильный портал «What Car» составил ТОП самых надежных подержанных автомобилей, основываясь на собственной базе данных, а также результатах опросов более 18 тысяч автомобилистов страны. В данный рейтинг вошли автомобили, эксплуатация которых велась с момента выпуска в течение 4 – 10 лет.

Первое место в рейтинге надежности б/у-автомобилей занял малолитражный Toyota Yaris с рейтингом в 99,1%. На второй позиции расположился гибрид Lexus CT 200h, рейтинг беспроблемности которого составил 98,8%. ТОП-3 замкнул кроссовер Audi Q3 (бензиновая версия) – 96,5%, в то время как дизельная модификация имела значительно более низкие показатели надежности.

Четвертая строчка оказалась за Mitsubishi ASX – 96,3%, а пятая – Seat Leon – 95,9%.

Во второй пятерке лидером стал Lexus RX с индексом надежности в 95,4%. За ним расположились: Honda Civic (95,0%), Honda CR-V (94,6%), Honda Jazz (94,2%) и Volkswagen Touareg (94,1%).