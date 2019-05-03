Составлен ТОП самых дешевых кроссоверов в России в мае

Сегмент SUV продолжает демонстрировать уверенный рост на российском авторынке. Эксперты портала «Цена Авто» опубликовали свежий рейтинг самых дешевых кроссоверов и внедорожников, которые можно приобрести в России по состоянию на май 2019 года.

Первая позиция этого ТОП-а уже традиционно занята отечественным внедорожников Lada 4×4, цена 3-дверной модификации которого стартует с отметки в 518 тысяч 900 рублей. Автомобиль комплектуется 1,7-литровым 83-сильным двигателем.

На второй строчке расположился еще один бестселлер в данном сегменте – Chevrolet Niva. Стоимость обновленного внедорожника, комплектуемого 80-сильным агрегатом, начинается с 639 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает китайский Chery Tiggo 2, за который в базовой комплектации с 1,5-литровым 106-сильным двигателем просят от 673 тысяч 900 рублей.

Четвертым и пятым в этом рейтинге стали УАЗ «Хантер» и Lifan X50 со стартовыми ценниками в 687 и 689 тысяч 900 рублей соответственно.

Самые популярные представители сегмента SUV в России: Hyundai Creta – от 943 тысяч рублей и Renault Duster – от 699 тысяч рублей в данный ТОП не вошли, поскольку их цена значительно выше, чем у первой «пятерки».