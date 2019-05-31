Составлен ТОП-7 лучших седанов для путешествий

Как известно, с длительными путешествиями больше ассоциируются кроссоверы и универсалы повышенной проходимости, нежели седаны. Эти автомобили обладают хорошей вместительностью и выручат в случае, если придется столкнуться с условиями бездорожья, которые для нашей страны являются повседневными реалиями. Но как быть, если у вас в гараже стоит не кроссовер и не универсал повышенной проходимости, а обычный седан?

Наши коллеги с портала 110km.ru составили семерку лучших седанов, которые можно использовать и в качестве практичного транспорта для хоть и не длительных путешествий, но по крайней мере для «вылазок» за город.

Первое место в этом ТОП-е было отдано бестселлеру Lada Vesta. Четырехдверка комплектуется бензиновыми моторами на 87, 106 и 114 лошадиных сил.

На второй строчке расположился Renault Logan. Француз не обладает внушительными габаритами, но имеет достаточно вместительный багажник в своем классе (510 литров). Машина отличается надежностью и доступностью, а версия с 1,6-литровым 113-сильным мотором в сочетании с МКПП расходует в смешанном цикле всего 6,6-литра горючего на 100 км.

Тройку лидеров замыкает Volkswagen Polo. Надежный и не дорогой «Поло» отлично подходит даже для дальних поездок, а его 480-литровый багажник позволяет взять с собой все необходимое, а в случае крайней необходимости, даже поспать, сложив задние кресла. Седан продают с 90- и 110-сильными моторами, а также 125-сильным агрегатом, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» и 7-диапазонным «автоматом».

Далее в рейтинге лучших седанов для путешествий расположились: Datsun on-DO, Toyota Corolla, Ford Mondeo и Kia Cerato.