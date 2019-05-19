Составлен ТОП-5 японских кроссоверов, которые «можно брать»

Как известно, идеальных автомобилей не существует, хотя с точки зрения надежности японские машины порой называют идеальными. Наши коллеги из издания NjCar составили пятерку самых безотказных представителей сегмента SUV от японских автопроизводителей на российском вторичном авторынке в ценовой категории до 750 тысяч рублей, которые можно покупать, не переживая за то, что впоследствии вас ждет дорогостоящий ремонт.

ТОП-5 открывает Suzuki Grand Vitara 2010-2012 годов выпуска, комплектуемый 2-литровым атмосферным двигателем, работающим в паре с МКПП или АКПП.

Четвертая строчка досталась «паркетнику» Nissan X-Trail 2010-2012 модельных годов с 2- и 2,5-литровыми моторами, «механикой» и «автоматом».

Третья позиция оказалась за Mitsubishi Outlander XL (2011-2012 годов выпуска), работающий с тремя вариантами двигателей: 2, 2,4- и 3-литровыми агрегатами и широким списком трансмиссий, в том числе бесступенчатой вариаторной коробкой. Пару им составляет как полный, так и передний тип привода.

Второе место было отдано Toyota RAV4 2008-2010 годов выпуска. Эта модель продается с «движками» на 2 или 2,4-литра, сочетающимися с автоматической коробкой передач или вариатором.

Наконец, лидером данного рейтинга стал кроссовер Honda CR-V 2008-2009 годов, который можно приобрести на «вторичке» с двигателями на 2 и 2,4-литра. В паре с обоими идет МКПП или 5-ступенчатый «автомат». Этот автомобиль способен без серьезных вложений в ремонт двигателя и трансмиссии «пробегать» до 500 тысяч километров.