Составлен ТОП-5 китайских автомобилей в РФ с ценой до 750 тысяч рублей

Российские покупатели постепенно начинают менять свои скептические мнения относительно китайских автомобилей, о чем говорит статистика – за 2018 год объем продаж таких машин в стране увеличился на 20 процентов до 24 тысяч 990 единиц.

Эксперты портала «Цена Авто» назвали пятерку лучших предложений на рынке в сегменте китайских автомобилей, стоимость которых не превышает отметку в 750 тысяч рублей.

На первой строчке в этом ТОП-е оказался компактный «паркетник» Chery Tiggo 2, за базовую комплектацию которого просят от 673 тысяч рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым мотором и МКПП.

На второй позиции расположился еще один SUV – Lifan X50 со стартовым ценником от 689 тысяч 900 рублей, а ТОП-3 замкнул седан Lifan Solano – от 709 тысяч 900 рублей.

Четвертым и пятым в рейтинге лучших «китайцев» до 750 тысяч рублей стали Brilliance V5 и седан Geely Emgrand 7. Эти модели продаются в России по ценам от 726 тысяч 900 и 735 тысяч 990 рублей соответственно.