Smart покидает один из крупнейших рынков из-за провала

Стало известно о том, что бренд Smart покидает американский и канадский рынки. Продажи городских автомобилей там закончатся уже в этом году.

2 года назад немцы заявили о том, что планируют оставить на американском рынке только электрифицированные модели. И, как оказалось, это решение оказалось судьбоносным, но не принесло фирме должного успеха. И если всего 6 лет назад в США продавалось в год около 10 тысяч автомобилей бренда, то в прошлом году показатель даже не достиг полтора тысяч единиц. В Канаде же и вовсе за прошлый год было продано всего 345 электрокаров. И такой провал продаж стал причиной того, что фирма полностью покидает рынки.

Что же касается Европы, то там компания в этом году выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, после чего оба завода буду специализироваться исключительно на сборке электрокаров. А через 3 года должны дебютировать принципиально новые модели электрокаров, которые будут продаваться в Поднебесной. Поэтому, велика вероятность того, что миниатюрные ситикары всё-таки завоюют популярность и деятельность бренда наконец-то приведёт их к успеху.