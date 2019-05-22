Skoda Rapid лишится двигателя 1,6 MPI, получив взамен турбомотор

Чешская Skoda официально подтвердила, что в моторной линейке Rapid произойдут изменения. Согласно информации, полученной нашими британскими коллегами от представителей марки, бензиновый 1,6-литровый двигатель MPI исчезнет и гаммы агрегатов «Рапида», а его место займет 1-литровый турбиромотор TSI.

Новый двигатель планируется ввести в моторную линейку Rapid уже в начале 2020 года. Первым рынком, где это произойдет, станет Индия.

Что касается 1-литрового турбоагрегата TSI, то его мощность для модели «Рапид» не объявлена, однако сейчас на международных рынках этот двигатель представлен в двух вариантах отдачи – 95 и 115 лошадиных сил. Связку ему должна составить 7-диапазонная роботизированная коробка передач.

Напомним, что в России Skoda Rapid также продается с 1,6-литровым двигателем MPI на 110 «сил», однако альтернативой ему служит 1,4-литровый турбомотор TSI на 125 «скакунов».