Skoda показала видеотизер с рестайлинговым Superb

Чешский автопроизводитель опубликовал первое видео, в котором он тизерит свой новый флагман.

Если внимательно изучить автомобиль в ролике, то становится понятным, что новинка получила обновлённую усовершенствованную оптику, которая чем-то напоминает Touareg. При этом, современные ЛЕД-технологии использовались не только для передней светотехники, но и для противотуманок и задних фонарей.



С двери багажного отсека исчез фирменный логотип. Теперь там просто красуется название марки. По двери багажника к фонарям проходит стильная хромированная полоса. Напомним, что официальный дебют Skoda Superb пройдёт в Братиславе уже через несколько дней. Тогда же, предположительно, будут рассекречены ценники.