Skoda официально анонсировала обновлённый Superb

Skoda представила свой новый автомобиль Superb в третьем поколении. Как оказалось, все предыдущие утечки информации оказались правдой.

Впервые фотографии новинки появились в сети ещё в начале текущего года. Предполагалось, что автомобиль официально будет представлен в Женеве, однако, производитель решил придержать премьеру и это при том, что СМИ вовсю обсуждали информацию про машину и распространяли её шпионские фотографии. Теперь же в рамках Чемпионата мира по хоккею автомобиль показали официально. Фирмы решила приурочить дебют именно к этому событию, так как является официальным спонсором соревнований.

Судя по продемонстрированному эскизу никаких принципиальных изменений третье поколение не принесло. Дизайнеры, как и положено для более эффективной подачи, немного изменили пропорции основных частей машины. Принципиальным отличием является лишь расположение решётки радиатора, которая теперь примыкает к фарам вплотную, а также появление названия бренда на корме.

Что касается интерьера, то о нём пока нет никакой подробной информации. Обновлённое авто обязательно доберётся и до рынка РФ, где показывает неплохие результаты продаж. Хотя многие россияне всё равно чаще отдают предпочтении доступной модификации Toyota Camry, которая в прошлом году разошлась тиражом в 34 тысячи единиц, тогда как Superb – 2 180 экземпляров.