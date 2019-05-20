Сити-кар Fiat Uno превратили в 600-сильного монстра

Одно из итальянских тюнинг-ателье превратило компактный городской хэтчбек Fiat Uno в настоящий гоночный болид, способный тягаться в драг-гонке с серьезными конкурентами. Видео с обкаткой автомобиля на соревнованиях опубликовал канал «NM2255 Car» на видеохостинге Youtube.

Добиться таких высоких скоростей от автомобиля, не созданного для гонок, удалось за счет турбированного агрегата от Lancia Delta, прошедшего процедуру модернизации. Доработки позволили форсировать этот 4-цилиндровый мотор до мощности в 600 лошадиных сил.

Весь крутящий момент передается на переднюю ось, которые на стандартных узких колесах Uno не позволил бы машине даже тронуться с места. Для того, чтобы добиться хорошего старта с места, на автомобиль были установлены специальные передние колеса со сликовой резиной.

На гонке Wide Open Spring National 2019 итальянский хэтчбек Fiat Uno показал лучший результат преодоления четверти мили за 9,4-секунды, а его максимальная скорость составила 258 километров в час.