Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу автомобилиста

В ЦОДД Москвы выступили с новым предложением по поводу наказания автомобилистов, превышающих допустимый скоростной режим.

В настоящий момент в Российской Федерации в соответствии с ПДД при превышении скорости свыше 20 километров в час (нештрафуемого порога) предусмотрено наказание в виде 500 рублей. При этом, если воспользоваться привилегией и погасить долг в течение 20 дней, то размер штрафа уменьшается вдвое. Однако, по мнению специалистов, этот штраф абсолютно не стимулирует водителей придерживаться правил дорожного движения.

Они полагают, то сумма санкций должна быть внушительной, чтобы автомобилист ответственно относился к ПДД. Однако, определиться, какая именно сумма станет достаточно большой, но не чрезмерной для россиян, сложно. На основании этого было выдвинуто предложение о том, чтобы привязать размер штрафа к уровню дохода. Их утончить можно будет в налоговой службе. В противном случае можно использовать в качестве маркера стоимость автомобиля, который нарушитель использует.

Отметим, что и нештрафуемый порог в 20 километров в час в скором времени могут отменить.