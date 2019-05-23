Серийный Renault Arkana для РФ представлен официально. Названы цены

Компания Renault в рамках специального мероприятия в Москве представила серийную версию своего нового купеобразного кроссовера – Arkana. Новая модель «Рено», производство которой будет вестись на столичном заводе марки, получит две силовые установки на выбор, а также передний или полный привод. Старт заказов на новинку уже дан. Стоимость базовой комплектации составляет 1 миллион 419 тысяч 990 рублей.

В качестве базового мотора для «Аркана» выступит 1,6-литровый «атмосферный» агрегат на 114 лошадиных сил при 156 Нм крутящего момента. Связку ему составит МКПП или вариатор, а также передний или полный привод.

Альтернативой этого двигателя станет турбированный 1,3-литровый агрегат на 150 «сил» и 250 Нм момента, разработанный в сотрудничестве c Daimler. В паре с ним будет работать только вариатор и передний или полный привод. Турбомоторы для Arkana будут поставлять в Россию из Испании.

Клиренс кроссовера составляет 205 мм. Автомобиль в полноприводной комплектации оснащен независимой многорычажной подвеской.

В список оснащения новинки также вошла: аудиосистема фирмы Bose, кожаный салон, четыре подушки безопасности и мультимедийная система Яндекс-Авто с 8-дюймовым дисплеем.

Полноценные продажи нового Renault Arkana стартуют летом этого года.