Серийный Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа

Корейская Kia «выкатила» на тестовые испытания «внедорожную» версию хэтчбека Ceed – универсал XCeed. Накануне местный портал Thekoreancarblog опубликовал первые шпионские фото этой модели, которая выехала на общественные дороги Южной Кореи практически без камуфляжа.

Судя по сделанным снимкам, новый XCeed получит увеличенный клиренс, защитный обвес из неокрашенного пластика по нижней кромке кузова и аркам, другие бамперы, модернизированную решетку радиатора, другую головную оптику, пересмотренную линию остекления и крупный задний спойлер, а также фальшдиффузор с двумя выхлопными патрубками.

В моторную линейку новинки должны войти два бензиновый турбированных агрегата с рабочим объемом в 1,4 и 1,6-литра, выдающие 140 и 204 лошадиные силы соответственно. Помимо них покупателям будет предложен 1,6-литровый турбодизель в двух вариантах мощности 115 и 136 «скакунов». Привод – исключительно передний.

Напомним, что на российском авторынке сейчас продается обычный хэтчбек Kia Ceed, стоимость которого начинается с отметки 989 тысяч 900 рублей. За базовую комплектацию универсала просят от 1 миллиона 29 тысяч 900 рублей.