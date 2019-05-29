Серийная Hyundai Creta нового поколения «засветилась» без камуфляжа

В Сети в очередной раз появились шпионские фотографии нового поколения бюджетного кроссовера Hyundai Creta нового поколения. Автомобиль продолжают обкатывать готовясь к его серийному производству. Накануне новые фотографии «Креты» следующей генерации опубликовали корейские СМИ. На снимках кроссовер предстал абсолютно без камуфляжа, что позволило оценить его экстерьер.

Судя по фото, серийная Creta получит ряд незначительных перемен в дизайне, отличающихся от «выставочного» варианта, дебютировавшего менее месяца назад на автосалоне в Шанхае. Речь идет о модернизированной радиаторной решетке с горизонтальными планками, более крупным боковых зеркалах и переработанным задним фонарям. Кроме того, в интерьере базовых версий кросса не будет большого дисплея мультимедийного комплекса, который был продемонстрирован на автосалоне.

Смена поколений позволит «Крете» вырости в размерах. Длина автомобиля составит 4300 мм (+30 мм), а ширина и высота прибавят 10 мм. Колесная база будет равна 2610 мм, что на 20 мм длиннее, чем у текущей генерации.

Продавать «паркетник» планируется с тремя вариантами моторов – 1,5-литровым «атмосферником», а также 1-литровым турбомотором и 1,5-литровым «дизелем». Связку им составит 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот».

Продажи новой Creta должны стартовать в Китае во второй половине этого года. Предполагаемая стоимость кроссовера составит от 100 тысяч 900 юаней или 950 тысяч рублей по актуальному курсу.