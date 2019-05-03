Самый дешевый кроссовер Hyundai за 740 тысяч рублей выходит в продажу

Компания Hyundai объявила о старте приема предварительных заказов на самый дешевый кроссовер марки – «паркетник» Venue. Поставки «товарных» автомобилей к дилерам Индии начнутся в конце мая.

Напомним, официальный дебют самой доступной модели в сегменте SUV компании «Хендэ» состоялся в середине апреля этого года. Автомобиль был представлен одновременно в Индии и США, однако первым рынком для Venue стала Индия.

Новый компактный «паркетник» южнокорейцев получил современный дизайн, выполненный в фирменном стиле марки, с оригинальной светотехникой и декором. В интерьере автомобиля расположилась передняя панель с лаконичным дизайном, дисплей мультимедийной системы, встроенный между воздуховодами, а также большие шайбы регулировки климат-контроля.

На индийском авторынке Hyundai Venue предложен с 1,2-литровым атмосферным мотором на 83 лошадиные силы и 3-цилиндровым турбодвигателем на 120 «сил». Связку первому составляет 5-ступенчатая МКПП, а второму – 6-скоростная МКПП или 7-диапазонный «робот».

В ближайшее время в Индии будет доступна версия Venue с 1,4-литровым турбодизелем на 90 «скакунов», сочетающимся с 6-ступенчатой «механикой». Привод кроссовера – только передний.

Стоимость базовой комплектации Hyundai Venue в Индии стартует с отметки в 800 тысяч рупий или 740 тысяч рублей по актуальному курсу.

В продажу в США кроссовер поступит в конце 2019 года. Вероятность того, что автомобиль доберется до России, крайне мала.