Самый дешевый кроссовер Hyundai столкнулся с ажиотажным спросом

Компания Hyundai не справляется с ажиотажным спросом на свою новую модель – самый бюджетный кроссовер в линейке марки под названием Venue. Старт приема заказов на «Веню» был дан еще 2 мая, а официальные продажи начались 21 мая.

Согласно информации, опубликованной нашими индийскими коллегами, на сегодняшний день к дилерам «Хендэ» в Индии поступило порядка 20 тысяч предварительных заказов на приобретение этого кроссовера. При этом мощности местного завода Hyundai способны выпускать не более 9 тысяч единиц кроссоверов в месяц, что спровоцировало длинную очередь за этой моделью.

Напомним, что новый компактный SUV Hyundai разработан на модернизированной архитектуре Hyundai Creta. Кроссовер, продающийся на индийском рынке, предлагается покупателям с 1,2-литровым атмосферным агрегатом на 83 лошадиные силы, 1-литровым бензиновым турбомотором на 120 «сил», а также 1,4-литровым «турбодизелем» на 90 «скакунов». Связку базовому мотору составляет 5-ступенчатая «механика», а двум другим – 6-скоростная МКПП. Для агрегата T-GDI дополнительно доступен преселективный «робот» с двойным сцеплением. Привод – только передний.

Стоимость кроссовера на индийском авторынке стартует с отметки в 650 тысяч рупий или 600 тысяч рублей по актуальному курсу.