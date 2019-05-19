Россияне рассказали, за сколько готовы купить новую Lada 4×4

Не так давно в Сети были опубликованы патентные изображения нового поколения легендарного внедорожника Lada 4×4, повторяющие экстерьер концепт-кара Lada 4×4 Vision. В продажу автомобиль должен поступить в 2021 году, а презентация серийной версии состояться на Московском автосалоне 2020 года (ММАС-2020).

Накануне в одной из популярных автомобильных групп в социальной сети «Вконтакте» был проведен опрос, в котором пользователям предложили оценить стоимость будущей «Нивы». Ценовой разбег новой генерации Lada 4×4 оказался колоссальным – от 50 тысяч рублей до 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Один из пользователей отметил, что был бы готов отдать за новую Lada 4×4, если она будет выглядеть также, как концепт, максимум полтора миллиона рублей, а большая часть пожелали, чтобы ценник этой модели сохранился примерно на том же уровне, что у нынешней «Нивы» – около 500-550 тысяч рублей.

Среди комментаторов также нашлись и те, кто был бы готов заплатить за новую Lada 4×4 «смешные» 50 тысяч рублей, а также те, кто согласился бы ездить на этой машине лишь в случае, если бы ему ее подарили.