Россияне назвали лучшие летние шины

По статистике, большая часть автомобилистов делает выбор в пользу тех или иных покрышек, ориентируясь на отзывы случайных людей в интернете, а также знакомых и друзей.

Эксперты портала «Автостат» решили выяснить, какие летние шины на рынке являются лучшими, проведя опрос среди автовладельцев нашей страны. Россиян попросили оценить летние покрышки, которые они эксплуатируют в настоящее время на своих машинах.

Так, первое место в этом ТОП-е досталось японской марки Bridgestone. Индекс удовлетворенности продукцией этого шинника в РФ составил 9,06 баллов из 10 возможных.

На второй позиции расположился Michelin с показателем в 9,05 балла. ТОП-3 замкнули шины компании Nikian – 8,86 балла.

Четвертое место поделили между собой марки Pirelli и Continental – 8,82 балла, а пятым оказались покрышки фирмы Yokohama с результатом в 8,8 балла. За ними идут: Goodyear и Hankook – 8,75 и 8,71 балла соответственно.

Самый популярный отечественный шинный бренд «КАМА» в этом рейтинге оказался в числе аутсайдеров, заработав лишь 7,62 балла в индексе удовлетворенности.