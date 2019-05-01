Форвард команды «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел самый дорогой автомобиль в мире. Речь идет о новой модели компании Bugatti, представленной в марте на автосалоне в Женеве – La Voiture Noire. Автомобиль обошелся португальцу в 10 миллионов евро.

Мощность La Voiture Noire составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость – 420 километров в час.

Несмотря на уже заплаченные за автомобиль 10 миллионов евро сесть за его руль Криштиану сможет не раньше, чем через два года, пока не будет завершена его отладка.