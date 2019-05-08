Результаты продаж автомобилей Hyundai в России

Согласно официальным сведением корейский автопроизводитель продал в прошлом месяце 15 тысяч 379 единиц своих легковушек. И этот результат на 3 процента меньше, чем показатели апреля прошлого года.

Отметим, что всего с начала текущего года фирма смогла реализовать на отечественном рынке почти 57 тысяч автомобилей, и в этом случае она показывает прирост на 4 процента по сравнению с данными за 2018 год. Самой продаваемой моделью остаётся кроссовер Creta, который разошёлся с начала года тиражом более 6 тысяч единиц с приростом в 3 процента. На втором месте находится Solaris с результатом в 5 тысяч единиц. При этом, продажи машины с начала года просели на 20 процентов. Замыкает тройку лидеров ещё один представитель сегмента SUV, Tucson, который приобрели 2 100 россиян.

Отметим, что не так давно на рынок вышел обновлённый автомобиль Elantra. Он уже разошёлся по стране в количестве 353 экземпляров, хотя продажи начались только в конце марта. В скором времени россияне смогут приобрести автомобили суббрнеда N. Первым станет i30 N, который можно будет купить по цене от 2 миллионов 200 тысяч рублей.