Результаты Гран При Монако: Хэмильтон, Феттель, Боттас, Квят – 7-й

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Монако 2019 года. Британец, стартовавший с поула, удержал лидирующую позицию под атаками Макса Ферстаппена на Red Bull. Голландец получил 5-секундный штраф в ходе гонки и откатился на четвертую позицию, что позволило Себастьяну Феттелю занять вторую позицию, а Вальтери Боттасу – третье.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал в Гран При Монако на седьмой позиции.
Формула 1. Результаты Гран При Монако 2019
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 78 кругов
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +2,602
3. Вальтери Боттас (Mercedes) +3,162
4. Макс Ферстаппен (Red Bull)* +5,537
5. Пьер Гасли (Red Bull) +9,946
6. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +53,454
7. Даниил Квят (Toro Rosso) +54,574
8. Алекс Албон (Toro Rosso) +55,200
9. Даниэль Риккиардо (Renault) +1.00,894
10. Роман Грожан (Haas) +1.01.034
11. Ландо Норрис (McLaren) +1.06,801
12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
13. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг
14. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг
15. Джордж Расселл (Williams) +1 круг
16. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг
17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг
18. Роберт Кубица (Williams) +1 круг
19. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +2 круга
Сошли с дистанции:
Шарль Леклер (Ferrari)