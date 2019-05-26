Результаты Гран При Монако: Хэмильтон, Феттель, Боттас, Квят – 7-й

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Монако 2019 года. Британец, стартовавший с поула, удержал лидирующую позицию под атаками Макса Ферстаппена на Red Bull. Голландец получил 5-секундный штраф в ходе гонки и откатился на четвертую позицию, что позволило Себастьяну Феттелю занять вторую позицию, а Вальтери Боттасу – третье.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал в Гран При Монако на седьмой позиции.

Формула 1. Результаты Гран При Монако 2019

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 78 кругов

2. Себастьян Феттель (Ferrari) +2,602

3. Вальтери Боттас (Mercedes) +3,162

4. Макс Ферстаппен (Red Bull)* +5,537

5. Пьер Гасли (Red Bull) +9,946

6. Карлос Сайнс-младший (McLaren) +53,454

7. Даниил Квят (Toro Rosso) +54,574

8. Алекс Албон (Toro Rosso) +55,200

9. Даниэль Риккиардо (Renault) +1.00,894

10. Роман Грожан (Haas) +1.01.034

11. Ландо Норрис (McLaren) +1.06,801

12. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

13. Серхио Перес (Racing Point) +1 круг

14. Нико Хюлкенберг (Renault) +1 круг

15. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

16. Лэнс Стролл (Racing Point) +1 круг

17. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +1 круг

18. Роберт Кубица (Williams) +1 круг

19. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +2 круга

Сошли с дистанции:

Шарль Леклер (Ferrari)