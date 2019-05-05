Renault представила обновленные версии фургонов Master и Trafic

Компания Renault представила новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic. Первая модель выпускается с 2010 года, а вторая – с 2013 года. За это время оба автомобиля практически не менялись, получая лишь небольшие косметические перемены.

На этот раз как Master, так и Trafic, избежали радикальных изменений. Главной особенностью обновленных версий этих моделей стал более современный дизайн, выполненный в фирменном стиле марки.

Еще одним обновлением для модели Master стало появление в линейке доработанного дизельного агрегата с рабочим объемом в 2,3-литра, выдающим 180 лошадиных сил. Двигатель соответствует экологическим стандартам Евро-6.

Что касается Renault Trafic, то он, в свою очередь, получил 2-литровый «дизель» с отдачей от 120 до 170 лошадиных сил в зависимости от версии.

В интерьере обеих моделей дизайнеры «Рено» установили небольшой 5-дюймовый дисплей штатной мультимедийной системы.