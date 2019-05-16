Renault подняла цены на большинство своих моделей в РФ

Компания Renault переписала ценники большинства своих моделей в сторону повышения. Согласно исследованию, проведенному порталом «Цена Авто», французский автогигант увеличил цены на пять из восьми моделей, представленных на российском авторынке. Рост стоимости составил от 1 до 9 тысяч рублей, что в процентном соотношении равно 0,1-1,3% к прежним ценникам. Тремя моделями, не попавшими под подорожание, оказались: Koleos, Dokker и Kaptur.

Кроссовер Renault Duster с 1,6-литровым 114-сильным мотором после изменения цен предлагается по стоимости от 714 тысяч рублей. Версия с двигателем помощнее оценена в 982 тысячи 990 рублей, а в «топовом» исполнении с 2-литровым 143-сильным агрегатом – в 1 миллион 137 тысяч 990 рублей. За дизельный «Дастер» просят от 1 миллиона 16 тысяч 990 рублей, а максимально оснащенную версию Drive Plus – от 1 миллиона 121 тысячи 990 рублей.

Обновленные прайсы модели Renault Logan и Logan Stepway варьируются в пределах от 569 тысяч до 830 тысяч 990 рублей и 684 тысяч 990 до 872 тысяч 990 рублей соответственно, а хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway продают за суммы от 569 тысяч до 807 тысяч 990 рублей и 727 тысяч 990 до 911 тысяч 990 рублей соответственно.