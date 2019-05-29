Renault Arkana доступен в новом цвете

Ещё никто не видело автомобиль модели Renault Arkana вживую, однако, несмотря на это, на отечественном рынке он уже пользуется невероятным спросом. В настоящий момент заявку на машину можно оформить в онлайн-шоуруме.

Прошло всего несколько дней с тех пор, как продажи на новый купеобразный кроссовер открылись. Несмотря на это, он уже был продан в количестве более 250 единиц. В частности, первая сотня машин была реализована всего за 3 часа.

Пока что самой популярной версией паркетника является модель с полным приводом, которая стоит 1 миллион 500 тысяч рублей. И это при том, что топовая модификация переднеприводного кроссовера всего на 80 тысяч дороже. Но, как известно, на отечественном авторынке лучше всего продаются именно полноприводные модели.

Сообщается, что сейчас оформить заказ на автомобиль можно в оригинальном коричневом цвете. Стоит отметить, что сам производитель ранее никогда не использовал такой оттенок, что делает автомобили Renault Arkana ещё более привлекательными.