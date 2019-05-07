Ремонт дорог по праздникам могут ограничить

В Государственной Думе предложили ограничить проведение ремонта дорог в праздники.

В РФ дозволено ремонтировать дороги далеко не круглый год. Сейчас начинается сезон проведения подобных работ, но, одновременно с этим, в стране в это время проходит немало государственных праздников, которые сопровождаются выходными днями и резким увеличением автомобильного трафика загород и обратно.

Практика показывает, что во время праздников машин на дорогах становится меньше, и этим пользуются дорожники, пытаясь в этот период провести необходимые работы. В Госдуме полагают, что это принципиально неправильный подход. По мнению чиновников, это провоцирует появление пробок, особенно на участках въезда/выезда в город.

На основании этого была подготовлена инициатива, которая подразумевает ограничение проведения ремонта дорог в праздничные дни. В скором времени вице-премьер РФ должен дать свой ответ по этому поводу.