Рекламные щиты не мешают дорожному движению

По просьбе Росстандарта действие некоторых аспектов недавно вступившего в силу обновлённого ГОСТа было прекращено.

Как оказалось, речь идёт про массивные рекламные конструкции, которые принято устанавливать вдоль проезжей части. Отныне их официально признали не мешающими дорожному движению. Стоит отметить, что на отмену некоторых пунктов ГОСТа чиновники пошли вынужденно, так как в противном случае в стране действовало бы два противоречащих стандарта, один из которых запрещал устанавливать рекламные щиты, а другой – разрешал.

Независимые эксперты полагают, что если бы новые правила всё-таки вступили в силу, то в стране оказалось бы подавляющее количество именно незаконной рекламы. В Росстандрате также уверены, что такой запрет необоснованный, так как инициаторы даже не прилагают никаких данных проведённых исследований, которые могли бы доказать факт необходимости избавиться от рекламных баннеров вдоль дорог. Поэтому спорные пункты из ГОСТа пока решили просто исключить.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Росстандарт хочет взять под свой контроль всю дорожную рекламу.